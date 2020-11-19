【零售浩劫】莎莎半年蝕2.4億元　料經營環境愈趨艱難

公司表示，於2020/21財政年度上半年，香港及澳門特區的零售銷售額下跌70.8%，而同店

銷售按年減66.9%。整體交易宗數下降51.5%。

公司指出，集團旗下5間香港分店因有店舖員工確診新冠肺炎而暫停營業至少14日，銷售亦因而受到影響，集團的本地顧客銷售按年下跌19.2%，交易宗數及每宗交易平均金額分別按年下跌11.2%及9.1%。零售業往後復甦進程很大程度取決於本地疫情能否全面受控，倘若疫情未能於可見將來受控，相信經營環境會愈趨艱難。

莎莎又指，繼上個財政年度下半年關閉9間分店，隨着租約陸續屆滿，今年上半年再關閉6間分店，大部分位於尖沙咀及銅鑼灣等。同時，集團積極拓展電子商貿業務以實現業務多元化。於2020年9月30日，於港澳市場的店舖總數為106間，較去年同期淨減少12間，當中 11間已關閉店舖位於遊客區。

集團稱，期內繼續與業主磋商，獲寬減租金金額按年多5,740萬元，加上關店及續租時獲減租等，上半年的實際租金開支較去年同期節省1.503億元。今個財政年度內有待續租的店舖共有21間，而下半年計劃會繼續關店。

至於上半年集團實行減省成本措施，香港及澳門特區的員工成本因而減少1.858億元，按年減46.6%。集團執行為期3個月的無薪假和臨時減薪措施，當中執行董事及高層員工的減薪計劃至今仍維持，惟減薪幅度已相應降低，並鼓勵員工放取其有薪假期。

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