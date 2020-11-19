Visa優速計劃金融科技公司數量按年增360%

Visa公布，旗下金融科技優速計劃將加入「合作夥伴工具包」及「Visa Ready for Fintech Enablers」認證計劃，參與優速計劃的金融科技公司數量按年增長360%。

Visa指出，優速計劃支援正急速增長的行業，包括電子錢包、普惠金融、企業對企業(B2B)及電子貨幣支付。新加入計劃的兩項元素，有助金融科技公司更容易與經Visa認證的合作夥伴聯網，提供發行電子支付卡及其他主要服務。

該公司‪香港及澳門區董事總經理史美琪‬稱，全港逾6間金融科技公司已參與金融科技優速計劃。

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