小米：Redmi Note系列手機全球銷量破1.4億部
2020年11月19日 12:34
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小米集團(01810)旗下Redmi品牌通過官方微博正式對外宣布，Redmi Note系列手機全球銷量突破1.4億部。同時，據調研機構Omdia數據顯示，Redmi Note 8全系成為2020上半年全球第二暢銷機型，以及最暢銷的國產手機系列。集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰透露，即將迎來全迎的Redmi Note 9系列。
小米股價半日升1%，報24.25港元。
Redmi Note系列誕生於2014年3月，至2019年Redmi品牌的獨立運營，Redmi Note系列表現更為強勢，Note 7系列4個月銷量突破千萬，Note 8系列僅3個月銷量破千萬，目前全球銷量已破4,000萬部。
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