小米：Redmi Note系列手機全球銷量破1.4億部

小米股價半日升1%，報24.25港元。

Redmi Note系列誕生於2014年3月，至2019年Redmi品牌的獨立運營，Redmi Note系列表現更為強勢，Note 7系列4個月銷量突破千萬，Note 8系列僅3個月銷量破千萬，目前全球銷量已破4,000萬部。

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