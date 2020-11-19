【美元危機】10月歐元取代美元成全球支付貨幣第1位
2020年11月19日 12:46
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（Getty Images圖片）
環球銀行金融電信協會(SWIFT)的數據顯示，10月歐元成為全球支付使用得最多的貨幣，是自2013年2月以來首次超過了美元，而跟在歐元和美元之後的是英鎊和日圓。
10月，約有37.82%的Swift現金轉帳以歐元處理，比去年底增加逾6個百分點；美元的使用量為37.64%，較去年底下降約4.6個百分點。
SWIFT為200個國家逾11,000家金融機構處理跨境支付信息。外電引述SWIFT指出，加元已超過人民幣，躋身全球支付貨幣第5位。
貿易動盪及疫情影響下，美元在國際支付中的佔有率再度面臨被削弱的壓力。根據一項衡量美元兌一籃子主要貨幣的數據顯示，美元自3月頂點下跌超過11%，而且許多分析預期，未來還將會進一步貶值。
不過，根據國際清算銀行(BIS)7月份發表的報告指出，美元仍然是最強融資貨幣，所有跨境貸款和國際債務證券中約有一半以美元計價。BIS表示，所有外匯交易中約有85%是兌美元的交易，美元佔官方外匯儲備的61%，並指約有一半的國際貿易是以美元開票的。
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