眾安銀行：利用技術優勢　為用戶「做壞規矩，做好銀行」

做多啲就叫做壞規矩？虛擬銀行眾安銀行就話，「規矩」可能係一啲大家習以為常嘅事，但無任何事情係理所當然，仲話要藉虛銀嘅技術優勢回應用戶所需，為用戶做壞「規矩」添！

眾安銀行行政總裁許洛聖稱，「做壞規矩」全因想「做好銀行」，將無先例可循嘅想法落實到每個用戶嘅手機應用程式上，希望以「做壞規矩，做好銀行」為口號的品牌活動，可以令大家進一步認識佢哋嘅理念喎。

眾安銀行嘅自訂號碼Visa卡「ZA Card 」正式推出實體版啦！呢張係一張不設年費、無利息同逾期費用嘅Visa扣帳卡，用戶可憑實體ZA Card係全球近300萬部Visa自動櫃員機提取現金，仲可以係全港超過3,000部接受Visa嘅銀行自動櫃員機提款添。

由即日(19日)起，凡消費10蚊或以上嘅用戶憑每筆交易就可以即時獲得一次參與「最勁抽」嘅機會，最高可以獲得高達200%嘅簽帳現金回贈嫁，而回贈會以ZA Coin嘅形式存入用戶帳戶，咁下一次消費就可以用啦！

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