英國脫歐：傳英國與加拿大快將達成新貿易協議

外電報道，英國與加拿大接近簽署一項新貿易協議，最快可於周內公布，而這項新協議將取代英國作為歐盟成員國時適用的現有協議。

在英國脫歐過渡期今年底結束後，英國將不再適用歐盟和加拿大簽署的全面經濟貿易協議(CETA)，英國和加拿大將從2021年1月1日起面臨關稅。加拿大總理Justin Trudeau上周表示，加拿大和英國可能在2021年1月1日之前針對這問題就新貿易協議完成談判。

2019年加拿大和英國間的貿易規模價值約170億英鎊。英國是加拿大的第3大出口市場，僅次於美國、中國。今年首9個月，加拿大對英國的商品出口規模達140億加元，進口額為69億加元。

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