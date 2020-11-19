全球最大基金貝萊德CEO：拜登勝選能鼓舞市場

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)的執行長(CEO)Larry Fink周四(19日)指出， 拜登勝出美國總統大選，將激勵那些希望在地緣政治動盪下尋求穩定及緩解的投資者。

外媒引述Larry Fink指出，這些投資者正尋找一種「溫和的聲音」，而非「煽動性的聲音」，相信拜登當選美國總統能夠成為「理性之聲」。

在拜登宣告勝選後的首個交易日，標普500指數上漲了1.2%，拜登當時致詞承諾，他將使美國團結起來，抵禦新型肺炎疫情的打擊，並減少兩黨對立。Larry Fink表示，現在有了更具包容性的領導者，市場將受到鼓舞，拜登可望為全球帶來更多和諧。

貝萊德為全球最大的資產管理公司，管理超過7.8萬億美元的資產。

早前市場傳出，Larry Fink或被視為是拜登政府的財政部長熱門人選，但Larry Fink表示，「在貝萊德很開心」，且他目前想留在紐約。

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