新一輪保就業名單出爐　東亞銀行擸1.14億

第二期保就業計劃補貼僱主9至11月支薪，第五輪獲發資助僱主名單周四(19日)出爐，金門建築有限公司獲最多補貼，涉及資助額達1.62億港元，承諾受薪僱員為6,066人；其次是東亞銀行有限公司，獲批出1.14億元，員工人數為4,290人；第三為美聯商業管理有限公司，獲發6,335萬元，涉及3,141名員工。

「保就業」計劃秘書處指，新一批領取第二期工資補貼的僱主名單涉及約5,000名僱主，發放工資補貼額約18億元，承諾受薪僱員人數逾7.8萬人。

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