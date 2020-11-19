中國財政部發行40億歐元債券　認購額達4.45倍

渣打銀行公布，協助中國財政部發行40億歐元主權債券，並首次作為結算及交割銀行。中國財政部今批發行以歐元計價的主權債券，分別為5、10及15年期，均已成功定價，更獲得投資者熱烈追捧，錄得4.45倍認購額，即涉資178億歐元。

據渣打銀行的資料顯示，最終5、10及15年期票息分別定在0%、0.25%及0.625%的水平，進一步完善中國財政部的歐元債券收益率曲線。渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，今次是中國財政部自去年重返歐元債券市場後，連續第2年發行歐元債券。如同財政部上月發行的美元債券，此批歐元債券備受國際投資者認可，其中5年期債券更實現負收益率發行。

他又指，今批歐元主權債投資者背景多元化，包括中央銀行、主權基金和國際資產管理公司等，遍及歐洲、亞洲和美國。隨着歐洲投資者積極尋找優質的長線投資機遇，當中15年期債券的歐洲投資者佔比高達85%。這筆債券發行再一次顯示雖然全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，但國際投資者對中國的強勁經濟復甦及發展前景充滿信心。

渣打銀行自2011年來持續為中國財政部的離岸債券發行提供支持，包括作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，支持財政部上月的美元債券發行、去年的歐元及美元債券發行。

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