美國第3季房貸暴增　家庭負債餘額創新高

在利率位於歷史低水位的拉抬下，美國房地產市場一片欣欣向榮，房貸餘額也跟着水漲船高。紐約聯儲銀行周二(17日)公布的數據顯示，美國第三季房貸負債暴增至近10萬億美元(約78萬億港元)，創歷史新高。

報告顯示，今年7至9月美國家庭負債餘額增加870億美元，達到14.35萬億美元新高，並打破首季創下的紀錄，其中以房貸餘額佔比最大。第三季房屋抵押貸款激增850億美元，至9.86萬億美元新高。家庭負債包括房貸、信用卡借款、汽車貸款及學生貸款等。

美國樓市近日火熱，主要受惠房貸利率迭創新低，許多民眾趁此機會出手買屋。本月初，房貸利率再創新低，這已是今年來第12次改寫紀錄。

事實上，此報告充滿逼近或突破歷史紀錄的數據。例如上季新屋貸款與再融資兩者總額高達1.05萬億美元，為史上次高，可與2003年再融資熱潮相比。

值得注意的是，雖然目前房貸債務遠高於2008年次貸危機期間，但現在分數超過760的貸款申請人佔比遠高於當年。除了房貸負債外，第三季車貸餘額也升至1.36萬億美元，創下歷史新高。

報告顯示，第三季貸款違約率下滑，主因在於「新冠病毒援助與經濟安全法案」提供延後償付的援助，以及放款機構同意民眾延期還款。

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