滙豐：是時候像對待G10貨幣一樣看待人民幣了

外國傳媒報道，滙豐全球外匯研究主管的Mackel稱，隨着中國對外開放資本市場，作為當今全世界交易最活躍的貨幣之一，人民幣理應被納入「一線」外匯交易貨幣行列。

他認為，目前人民幣交易量全球排名第8位，而且「正對其他貨幣走勢產生愈來愈多的影響。如果對人民幣缺乏關注，就無法了解大局。」

根據國際清算銀行(BIS)3年一次的調查，2019年4月人民幣的日均交易額約為2,850億美元。中國外匯交易中心匯編數據顯示，在中國本土，在岸人民幣日交易額在11月16日升至450億美元，為2018年12月來最高水平。

由於中國率先擺脫新冠疫情影響，預計將是今年唯一一個實現經濟增長的主要經濟體，因此人民幣獲得投資者愈來愈多的關注。中國預計到2035年國內生產總值(GDP)將提高一倍。

Mackel表示，有人可能會爭辯說中國的匯率制度不夠「浮動」，以至於無法被視為等同於G10貨幣的水平。「對此我們不敢苟同，因為這忽視了人民幣近幾年慢慢變得更加由市場因素來決定，以及改革將進一步向着這個方向來推動。」

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