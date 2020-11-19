摩通：人民幣有望躋身未來十年升幅最大貨幣行列

摩根大通認為，人民幣在多重結構性因素的支持下，有望成為未來十年漲幅最大的貨幣之一。

該行投資部門的全球市場策略師Gabriela Santos表示，中國具有投資價值，因國內經濟回暖、中美貿易關係有望改善，且流入該國資產的投資者資金在增加，是人民幣成為未來十年升值幅度最大貨幣之一的結構性支持。

就整體新興市場而言，她預計在新冠疫苗好消息的推動下，這類資產將受益於全球經濟的周期性復甦。此外她認為，一旦拜登入主白宮，其任內的美國將回歸更為傳統的外交政策，且各國央行會維持寬鬆，這些都會對人民幣提供額外支持。

她續稱，該行非常看好新興市場的股票、債券及外匯表現，認為今年在發展中國家跌幅第二大的巴西雷亞爾有很大的升值空間。

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