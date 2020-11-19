大鱷也輸錢！今年股市動盪史無前例　電腦程式證實非穩贏

外國傳媒報道，對沖基金行業中的兩大量化巨頭今年業績表現不佳，因市場的大幅波動讓他們的投資模型無所適從。

管理世界最大量化對沖基金的文藝復興科技公司及Two Sigma Advisers旗下數隻基金在2020年出現虧損，從而凸顯疫情大流行造成的前所未有市場動盪，如何傷害了最熟練的交易者。

股市在3月份以有史以來最快速度跌至熊市，然後出現了1990年以來未見的迅速反彈。芝加哥期權交易所波動率指數2月底以來的平均值為33，比過去30年的平均水平高出14點。這令近年來業績一直在華爾街傲視群雄的對沖基金遭遇滑鐵盧。

富國銀行私人財富管理首席投資官Adam Taback表示，量化策略依賴的時間段的數據無法反映當今環境，當市場動盪時，由於來回都要受挫，它們很難抓住任何東西。

Neuberger Berman Group負責量化和定向策略研究的Ian Haas表示，對於專注於所謂因素投資，即基於近期表現或波動等特徵挑選證券的量化基金而言，11月份可能雪上加霜。

他說，對於那些押注所謂動能股的公司來說，「這可能是一個非常糟糕的月份」，他根據11月9日一些對沖基金的初步業績數據得出上述結論。當時輝瑞公司宣布了正面疫苗數據，促使投資者從疫情中受益的超大型科技股轉入了價值股。

即使對於像AQR Capital Management這類某些投資組合中傾向於價值股的基金來說，從動能股的回撤幅度太大，無法克服相關損失。這增加了AQR股票市場中性基金的損失，該基金今年截至周一(16日)下跌了19%。

根據追蹤480個計算機驅動對沖基金業績表現的Aurum Funds數據，量化對沖基金在今年截至上月為止損失了約8.4%，其中股票市場中性基金以16.3%的跌幅領跌。數據還顯示，這期間整體對沖基金行業實現約1.2%的回報。

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