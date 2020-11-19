標普：中國金融狀況趨緊　明年復甦步伐或放慢

標準普爾全球評級發表的報告指出，10月的經濟數據幾乎沒有改變中國的復甦狀況。該機構的GDP指標亦顯示，內地末季經濟將現全年最高季度增長，全年有望增長約2%，預計復甦將持續到2021年，惟其步伐可能會令人失望。

標普亞太區首席經濟學家Shaun Roache指出，還沒有看到維持復甦的需求條件，這主要來自三大引擎，包括基礎設施投資，房地產和出口。雖然三者的增長維持在平均以上水平，惟料增長步伐將於明年放緩，尤其政策上基建及地產的情況將有收緊迹象，一次性購買醫療保健設備和辦公電子產品刺激出口的效應，也不可能在明年重演。

他又表示，目前供應領先於需求，這正在壓低生產者和消費者的價格。生產者價格通縮仍然根深柢固，包括製成品和耐用消費品，且消費者態度審慎的問題仍然存在。10月份內地零售額增長按年增長4.3%，但遠未復疫前的8%增長。

現在，更大的問題是甚麼因素決定明年的復甦步伐？標普認為，自5月以來，金融狀況趨緊及信貨風險上升，將更廣泛地限制信貨狀況，並壓抑企業開支及投資，引致較低的增長。可見疫後刺激政策受限及金融狀況趨緊，將影響明年內地經濟的復甦步伐。

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