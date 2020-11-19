新冠肺炎：疫下越南成東南亞贏家 可拜登當選或帶來改變…

新冠肺炎疫情爆發以來，有別於東南亞其他經濟體經濟大受影響，越南的經濟維持穩定成長，成為東南亞的贏家。可隨着美國政局轉變，越南的幸運可能到了盡頭。

越南第3季實質GDP較去年同期成長2.6%，寫下疫情期內連兩季成長的佳績。國際貨幣基金(IMF)預計，越南的名目GDP在東南亞國協(ASAEN)的排名可升至第4，超越馬來西亞和新加坡，拉近與菲律賓的距離。

此外，越南在防疫成效亦勝其他東協經濟體，將疫情對經濟的衝擊降至最低。另外，中美貿易戰下促成跨國企業將生產基地遷出內地，亦有利推升越南出口。

不過，越南的前景亦有陰霾，就是一旦拜登取消特朗普的關稅政策，則製造業遷入越南的速度可能會放緩，直接影響經濟景氣。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020