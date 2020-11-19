全球經貿戰：美國出口中國量減　拖累就業市場表現

美國智庫——美中貿易全國委員會(USCBC)發布的報告顯示，去年美國對中國的商品出口量1,048億美元，連續第2年下降，回到2011年的水平，工作機會減少10萬個，意味失業問題惡化。

報告指出，去年美國對陸商品出口量為1048億美元，減少11.4個百分點；三大出口項目分別為航太產品(105億美元)、半導體零件(98億美元)及油料種子與穀物(83億美元。

USCBC援引中國統計數據，中國去年自全球進口幾乎均呈現衰退，僅歐盟增長，但增長率不到1個百分點；歐盟全年出口到中國的商品總額為2,758.8億美元，其次依序為南韓1,730.8億美元，台灣1,727.1億美元，日本1,713億美元，美國1,223.4億美元(與美國出口統計不脗合來自統計標準不同)。受美中關稅戰影響，美國是五大來源中降幅最大者。

報告指出，全美435地區中，僅138處出口量增長；服務出口增長穩定但緩慢，最近一次統計為2018年，全年度服務出口量為553億美元，增長約1.6個百分點，相較前幾年，漲幅放緩。

報告統計，美國商品兩大買主是加拿大與墨西哥，中國排第三，對中國的出口量影響美國產業，其中以德州、華盛頓州和俄亥俄州受衝擊最大，出口量全面減少。

從就業數字來看，受美中貿易戰影響，2018年美國工作機會減少10萬個，集中在中西部，伊利諾伊州了1.5萬個工作機會，愛荷華州減少1.2萬個。

USCBC主席Craig Allen表示，對中國的出口衰退，對人民的生活產生負面影響，從緬因州的龍蝦到德州的石油，這些出口數字的背後，代表着勞工薪資與地方政府的稅收。經濟衰退目前看不到盡頭，現任及新任官員，包括總統當選人拜登，都必須解決的問題。

USCBC認為，中美第一階段貿易協議仍是刺激出口的重要工具，若中國落實協議內容，則美國2020年的總體出口量將可快速增長。

根據美國貿易代表辦公室月23日公布的數據，中國落實美中第一階段貿易協議，購買超過230億美元的農產品，佔今年目標值的71%，包括玉米、大豆、豬肉與牛肉。

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