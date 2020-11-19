新冠肺炎：疫苗面世　將改變全球利率路徑？

最新新冠疫苗研發頻傳佳音，讓明年全球經濟復甦希望重燃，但這也牽動市場投資者對全球主要央行的利率政策展望。

外電報道，10月中旬，金融市場仍預期明年秋天前全球主要央行最多會再降息25個基點，皆因疫情捲土重來，可能導致經濟陷入雙底衰退。

但貝倫堡銀行(Berenberg)經濟學者Florian Hense表示，長年期國債孳息率攀升，以及降息的可能性降低，顯示輝瑞與莫德納(Moderna)陸續傳出令人振奮的疫苗最新消息，已減緩了投資者對經濟前景的擔憂。

凱投宏觀集團首席經濟學家Neil Shearing表示，疫苗試驗成功，改變了一切。多數先進經濟體的許多人，如今很有可能在明年中前施打疫苗，進而使管制措施解除，帶動經濟復甦。

在11月5至9日間，隨着拜登勝選迹象愈來愈明朗，再加上輝瑞發布新冠疫苗的好消息，追蹤短期美國利率預期的歐洲美元期貨走勢，轉而反映投資人認為聯儲局到2022年9月前將升息10個基點。

但在那之前一周，市場還認為會按兵不動。如今期貨顯示，市場預期美國的利率水平到2023年9月左右會來到0.5%，高於一個月前預測的0.25%。此外，市場對歐洲央行、英國央行和澳洲央行的動向，也有類似的看法。

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