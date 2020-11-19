誰主白宮中企都冇運行？分析指拜登難改美國反華政策

美國總統特朗普針對大選結果的訴訟仍在持續，但翻盤機會看似渺茫，拜登的政策方向就成為市場焦點。外媒引述美國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan認為，特朗普最後2個月仍在堅持推出反中措施，這些政策很有可能延續到拜登政府，中國科技企業只能低調行事。

報道引述文章指出，大選過後特朗普政府仍動作頻頻，如國務院新增制裁中港官員。更近期的像是特朗普上周四發布行政命令，禁止美國企業及個人投資31家受與中國軍方有關係的中企、美國證券交易員會(SEC)計劃迫使中企自美股下市等。

SEC針對審計在美上市中企的問題由來已久，今年至少從8月開始討論新法規，但仍不太可能特朗普最後任期內有定論，意味將由拜登任命的SEC負責人來完成。其他措施如被列入商務部實體名單中的公司可能無法除名，因為美國沒有政治動力來放寬制裁海康威視、曠視科技、科大訊飛等公司，甚至在明年1月前可能會納入更多公司。

新加坡總理李顯龍日前表示，不管是拜登或是成功翻盤並連任的特朗普政府，都很難捨棄過去4年奉行的「中國為戰略威脅」核心並若無其事地執政。特朗普政府的最後2個月會跟過去46個月一樣有破壞性，中國科企只能祈禱不被盯上。

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