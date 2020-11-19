3項工廈活化有望過關　大業街1號將重建酒店

城市規劃委員會將於周五(20日)審議3項工廈活化申請，規劃署均不予反對，相信可順利獲通過。其中以第一集團長沙灣兩幢工廈重建較具規模，兩個地盤將合併發展為全新工廈，預計提供約30.14萬方呎樓面面積。

該公司早前分別就上述兩幢長沙灣工廈要求放寬興建密度，其中長沙灣道916至922號工廈，佔地約9,600方呎，將重建為1幢27層高全新工廈，總樓面約12.92萬方呎。

毗鄰長沙灣道924至946號工廈，地盤面積約1.2萬方呎，亦將興建為27層高工廈，總樓面約17.22萬方呎，上述兩個地盤將一併發展。規劃署認為有關停車設施、上落貨空間的設計等符合要求，不予反對。

此外，觀塘大業街1號禧年大廈，早前亦申重建為1幢36層高酒店，提供160間客房，總樓面約8.3萬方呎。規劃署同樣不反對，該申請亦有望過關。

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