陸金所香港：旗下理財平台將發售美元基金產品

陸金所香港宣布，旗下網上投資理財平台「陸香港」將開始發售美元基金產品，為投資者提供更多元化的貨幣基金產品組合，以滿足不同風險偏好的投資理財需求。

首批於「陸香港」手機應用程式(App)推出的美元基金產品共5款，包括紐約梅隆新興市場企業債投資基金、紐約梅隆創新出行科技基金、紐約梅隆環球股票長線投資基金」、紐約梅隆環球股票長線投資基金、富蘭克林科技基金及富蘭克林生物科技新領域基金。

目前陸香港提供多隻港幣基金，是次新增美元基金產品，冀擴大「陸香港」所覆蓋的市場指數及資產類別，令產品組合更豐富，並為投資者提供更多元化及更全面的投資理財選擇。

陸金所香港行政總裁蔡華表示，公司一直關注環球市況，適時推出緊貼投資趨勢的精選基金產品，捕捉市場機遇。認為首批美元基金產品可進一步豐富平台上的基金投資產品，更可滿足不同投資者的風險胃納及回報需 求。股票型基金中，不乏一些當前受投資市場關注的熱門主題基金，如聚焦科技、新能源汽車及生物科技及等板塊。

他又指，在當前美聯儲減息預期、環球貨幣寬鬆周期持續的大環境下，在陸香港App上，追求穩健收益的投資者亦可找到債券型基金。公司未來將繼續發揮「金融+科技」的優勢，採取以豐富及完善基金產品組合，以增強客戶體驗。

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