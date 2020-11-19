許世勳家族上水客家圍地申建676伙　規劃署不反對

許世勳家族於2018年就一幅位於上水客家圍以南的「綜合發展區」用地，向城市規劃委員會提出興建676個住宅單位，規劃署當時並不反對，惟由於申請人離世，該地盤由許晉亨於去年原裝重提申請，規劃署原則上不反對，估計明日(20日)有機會獲得通過。

上述地盤鄰近香港哥爾夫球會，要求由「綜合發展區」改為「綜合發展區(1)」，以3倍地積比率，興建7幢17至23層高分層住宅，總樓面約96.4萬方呎，暫定於2023年落成，預計可容納1,893人。

資料顯示，該地盤較早前亦曾提出以3.6倍地積比率，興建7幢分層住宅，提供816伙，但在2017年被否決。相比下，上述方案伙數減少140伙，減幅17%。

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