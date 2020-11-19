蔚藍東岸首批平均呎價逾1.76萬元　入場費約489萬

該公司營銷及市務總監方俊表示，整批單位折實平均呎價17,688元，較同區現樓價低約30%，屬開心震撼價，回應市場殷切置業需求，具有加價空間。今日起隨即收票，最快下周末開售。

資料顯示，同區對上一個新盤於2019年3月公布首張價單推出66伙，折實平均呎價17,578。

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