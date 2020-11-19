蔚藍東岸首批平均呎價逾1.76萬元　入場費約489萬

2020年11月19日 15:07
  • 東網電視
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    羅耀榮(左)及方俊
    九龍區新盤連環開價。五礦地產(00230)香港總部營運總監羅耀榮表示，油塘蔚藍東岸首張價單推出138伙，實用面積271至798方呎，間隔開放式至三房，扣除最高20%折扣後，折實最平入場費由489.53萬港元起，最低呎價僅由15,964元起。
    該公司營銷及市務總監方俊表示，整批單位折實平均呎價17,688元，較同區現樓價低約30%，屬開心震撼價，回應市場殷切置業需求，具有加價空間。今日起隨即收票，最快下周末開售。
    資料顯示，同區對上一個新盤於2019年3月公布首張價單推出66伙，折實平均呎價17,578。
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