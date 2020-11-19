銅鑼灣啟超道地舖呎租回落60%　月租40萬

大型連鎖店撤出核心購物區，令該區吉舖大增，租金亦明顯下跌。市場消息指，銅鑼灣啟超道地下雙號A舖，面積約700方呎，剛以逾40萬港元租予時裝店，呎租約僅逾570元，呎租較高峰期低約60%。

早於2013年舖市高峰期，該舖連同貼鄰B舖，面積共約1,500方呎，曾獲本地連鎖珠寶金行租用，月租金高達230萬元，呎租逾1,500元。但近年市況逆轉，其後由外國內衣店以每月約95萬元以承租，呎租逾600元，現時該舖拆細為兩個，其中A舖呎租較舊租再低約10%。

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