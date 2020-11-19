【市後重點睇】道指期貨偏軟　金價跌至1863美元

美匯指數報92.44；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5717；美元兌日圓報103.85；歐元企1.1846；英鎊報1.3234。金價跌至每安士1,863美元。布油跌至44.44美元；紐油弱見41.78美元。道指期貨偏軟。

-新股專輯：融創服務午後發力，一度炒高逾兩成。

-莎莎半年蝕2.4億元，料經營環境愈趨艱難。

-維他奶中期純利增長26%，中期息每股3.8仙。

-中國旺旺中期多賺20%，派息0.65美仙。

-內地重提汽車及家電下鄉，相關股份炒上。

●亞洲股市：日股收跌93點，韓股反覆靠穩。

●新冠肺炎：世貿指疫情令全球新限制貿易措施大幅減少。

●全球經貿戰：

-主責制裁華為中企，美國商務部關鍵官員請辭。

-面對中國警告「勿做敵人」，澳洲總理指不會妥協。

●全球最大基金貝萊德CEO：拜登勝選能鼓舞市場。

●繼續瘋狂？分析料美股道指明年可挑戰4萬點大關...

●標普：中國金融狀況趨緊，明年復甦步伐或放慢。

●比特幣效應：全球最大加密貨幣資管公司資產突破100億美元。

●英國脫歐：傳英國與加拿大快將達成新貿易協議。

●摩通：人民幣有望躋身未來十年升幅最大貨幣行列。

●人民幣速遞：中間價跌至6.5484，連升4日；兌每百港元報84.69。

●日媒：香港經濟全面中資化，增長更依賴中國內地。

●新盤動向：

-油塘蔚藍東岸首批平均呎價逾1.76萬元，入場費約489萬。

-西南九龍匯璽III加推217伙，平均呎價逾2.8萬元。

●H按業主注意：港元1個月拆息跌至0.102厘水平。

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