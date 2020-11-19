【產經直播】國策支持 望實內需股？
2020年11月19日 16:53
東網電視更多新聞短片
港股周四(19日)下跌，開市跌83點後愈跌愈多，最多跌232點，低見26,311點，其後跌幅收窄，收報26,356點。恒指近日繼續高位爭持，憧憬疫苗消息支持經濟復甦，港股上試高位可期？
大型新經濟股普遍走弱，惟小米集團(01810)跑出，即市最多升逾5%。集團旗下品牌Redmi Note系列手機銷量突破1.4億部，公司預計下周公布業績，績前仲追唔追好？
國務院常務會議再提及推動消費，包括家電升級及汽車下鄉等相關政策。海信家電(00921)創新高；部分汽車股亦炒上，東風集團(00489)及廣汽集團(02238)即市最多升逾10%及6%，股份上望空間有幾多？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020