人口危機！亞洲經濟體2050年老年人口佔比料達27%

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞於周四(19日)發表報告指，在未來幾十年中，許多亞洲經濟體人口老化速度將會更快，包括中國內地、香港、日本、新加坡、南韓、台灣及泰國，同時預計2050年，上述國家及地區的老年人口將從1995年的7%增長到27%。

她表示，勞動力供應減少會拖累經濟增長，以日本為例，即使老年人口的人均收入高，惟生產力亦漸下降。隨着人口的老齡化，她預計公共財政的壓力會愈來愈沉重，若在經濟發展準備得愈充足，就愈能夠應對人口老化所帶來的財政壓力。

她同時表示，若果國家的產出較低，要提高人均國內生產總值(GDP)或生活水平將會更加困難，而且某些亞洲經濟體的人口在迅速老化時，仍然處於「中等收入陷阱」，即是一個國家由於某種優勢達到了一定收入水準，而停留在該經濟水準的情況。

她指出，即使對中國而言，緩和勞動及生產力下降問題仍然非常困難，不過她對亞洲老齡化仍有一線希望，以日本人口老化問題為例，將有利於醫療保健及機器人技術等領域的經濟發展。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，機器人技術將會改變未來行業的發展，現時大多數機器人技術運用於汽車電氣或電子產品中，惟物聯網方面的機器人專家亦有所增加，除物流以外，預計醫療保健等相關業務將會覆蓋更多的機器人，意味着在亞洲範圍內，尤其是對中國，機器人技術會有不錯的發展空間，目前中國正大量引入工業機器人，不過使用機器人密度仍落後於新加坡和韓國等其他國家。

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