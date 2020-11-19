全球傳統餐飲銷售旺季恐中斷！近90%日企取消年終及新年晚宴

今年殊不容易踏入歲晚，是傳統餐飲銷售旺季，尤其是聖誕節及農曆新年，惟昔日的餐飲銷售盛況恐因疫情翻發而不再！

除了美國感恩節及港人傳統慶典外，在年底舉行年終和新年晚宴一直是日本企業的傳統，但在今年疫情大流行下，為了防範疫情傳播，日本調查機構東京商工(Tokyo Shoko Research)調查顯示，有近90%的日企不打算舉行年終或新年晚會。

上述調查訪問了大約1萬家日企，結果顯示約87.8%表示，不打算舉行年終或新年晚會，以避免疫情傳播。而在日本東京，有達90.2%的公司計劃放棄年終或新年聚會。

事實上，目前日本國內的疫情有復甦迹象，其全國和首都東京的單日新增感染人數雙雙創新高，東京都政府更已宣布，將感染的危險程度提升至「最高警告級別」。有分析認為，日本疫情再起的原因，恐是來自政府為支持旅遊業和餐飲業，推出的國內旅行折扣和外出進餐活動。

東京商工則表示，儘管日本政府正持續推動振​​興消費運動，但企業同時間，似乎正努力防止員工染疫。

回看在疫情前，舉辦年終和新年晚宴長期以來是日本的企業文化，讓12月和1月通常是餐館的旺季。

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