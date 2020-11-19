維他奶：內地網上銷售勁增　香港業務前景樂觀

他指出，隨着疫情穩定，公司的投資活動已回復，當中包括宣傳及推廣開支，下半年會再增加網上廣告等投資，推動提升品牌知名度。

集團首席財務總監劉健成指，由於公司直接從內地購入原材料，內地業務的開支和收入皆以人民幣計算，因此人民幣波幅實際上對集團影響不大，並料下半年人民幣走勢會轉趨穩定。

另外，劉氏指出，上半年尤其糖、奶粉等原材料的價格上漲明顯，影響毛利率。不過，他預計，下半年原材料整體價格將會稍回落，同時已向供應商鎖定大部分材料價錢，故即使原材料價格再上升，對集團毛利率影響也不大。

對於公司長遠展望，集團執行主席羅友禮表示，過去80年公司發展良好，冀未來業務繼續蒸蒸日上，目標是成為全國最大的植物奶供應商。

至於香港業務方面，陸博濤指，疫情導致本港學校持續全面或局部停課，學校業務受打擊，但網上、超市的銷售表現理想，同時過去半年集團的經典產品，例如豆奶和茶類飲品，在本港市佔率仍有提升，故對香港業務前景樂觀。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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