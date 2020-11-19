維他奶：內地網上銷售勁增 香港業務前景樂觀
2020年11月19日 17:11
東網電視更多新聞短片
左起：集團行政總裁陸博濤、執行主席羅友禮、集團首席財務總監劉健成
維他奶國際(00345)行政總裁陸博濤在網上業績發布會上表示，集團的便利店、流動銷售渠道均在上半年受到疫情影響，但網上和超市則有所增長，其中內地市場的網上銷售增長尤強勁，佔該市場整體收入近1成。他表示，集團今年參與「618」、「雙十一」等電商促銷活動的銷情理想，其中維他產品更成為平台最佳銷量的飲品，相信未來佔比會進一步上升。
他指出，隨着疫情穩定，公司的投資活動已回復，當中包括宣傳及推廣開支，下半年會再增加網上廣告等投資，推動提升品牌知名度。
集團首席財務總監劉健成指，由於公司直接從內地購入原材料，內地業務的開支和收入皆以人民幣計算，因此人民幣波幅實際上對集團影響不大，並料下半年人民幣走勢會轉趨穩定。
另外，劉氏指出，上半年尤其糖、奶粉等原材料的價格上漲明顯，影響毛利率。不過，他預計，下半年原材料整體價格將會稍回落，同時已向供應商鎖定大部分材料價錢，故即使原材料價格再上升，對集團毛利率影響也不大。
對於公司長遠展望，集團執行主席羅友禮表示，過去80年公司發展良好，冀未來業務繼續蒸蒸日上，目標是成為全國最大的植物奶供應商。
至於香港業務方面，陸博濤指，疫情導致本港學校持續全面或局部停課，學校業務受打擊，但網上、超市的銷售表現理想，同時過去半年集團的經典產品，例如豆奶和茶類飲品，在本港市佔率仍有提升，故對香港業務前景樂觀。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020