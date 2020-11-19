金融贏家：富途控股季度純利大增16倍

截至第三季度，富途有資產客戶數達418,089，按年增長136.5%。期內，淨增有資產客戶人數近11.5萬人，接近2019年全年淨增有資產客戶6.6萬的兩倍；富途牛牛APP註冊用戶人數增至1,040萬，按年增加52.2%；客戶人數突破百萬大關至117.3萬，按年增長79.7%。期末，客戶資產達2,009億元，按年增長177.8%。

富途期內客戶留存率繼續維持98.1%高水平；客戶交投活躍度進一步提升，客戶日均收益交易(Daily Average Revenue Trades, DARTs)達37.9萬筆，按年大增273.1%。

期內，三大業務收入均錄得翻倍增長；其中交易佣金及手續費收入按年激增358.6%至5.63億元；利息收入按年增加139.9%至2.76億元；其他收入(包括財富管理、 企業服務等)按年增加554.6%至1.07億元。期內，富途完成了3.14億美元增發，為日後融資融券業務拓展提供了資金支持。

此外，期內富途市場滲透率持續擴大，第三季度香港有資產客戶數按年增加209%，創上市以來單季增長新高，為連續多個季度錄得按年翻倍增長。期內，農夫山泉、思摩爾國際和眾多生物醫藥股集中登陸，富途港股業務優勢進一步凸顯，新股認購金額、認購人數屢創新高。以農夫山泉為例，透過富途認購的總金額高達351億元，認購人數突破11.6萬人，創互聯網券商新記錄。富途季內實現交易額破萬億港元里程碑，總交易額(除期貨)為10,147億元，同比暴增381.1%。

美股業務方面，期內美股交易額達5,645億元，同比大增459%。期內，富途企業號的市場價值持續深化，成功引入小鵬汽車、歡聚時代、貝殼、金山雲等多家美股上市公司，透過業績直播、高層對話等創新性服務，為千萬用戶及上市企業創造價值，成為連接個人投資者和企業的高效、精準溝通渠道。

作為新經濟公司美股上市卓越合作夥伴，截至第三季度，富途企業服務業務品牌——富途安逸(FUTU I&E)累計為81家企業提供IPO分銷及IR服務，期內協助小鵬汽車、貝殼、雅樂科技、波奇寵物等多家企業成功登陸美股。其中，小鵬汽車獲4.6萬人認購，認購金額22.1億美元；貝殼接獲2.7萬人認購，認購金額17.4億美元，成績斐然，富途百億IPO認購榜單日漸豐富；憑藉匯聚大量高淨值客戶和已認證專業投資者，富途安逸在協助企業IPO時參與國際配售角色比重漸增，進一步確立富途作為美港股IPO公開市場發行首選合作平台的領先地位。富途安逸ESOP期權管理業務累計簽約客戶126家，期內新增多家垂直行業頭部企業客戶，如名創優品、九毛九和叮咚買菜等。。

財富管理業務方面，富途大象財富期內新增了摩根士丹利、景順和法國巴黎資產管理等9家合作夥伴，現與超過30家全球知名基金公司建立合作。第三季度，富途財富管理日均資產規模再創新高，達81.5億元。

期內富途成為易方達(香港)短期債券基金唯一分銷平台，為投資者新增美元及港元理財工具，該產品深受客戶歡迎。另外，富途債券交易功能在9月正式上線，目前客戶在平台上可交易30多種精選中資美元債券，涵蓋科技、地產、物流和金融等多個領域，財富管理的產品選項進一步豐富。值得一提，富途在期內獲得香港強積金中介人牌照，該牌照允許持牌主體在香港從事強制性公積金的銷售活動，為日後富途財富管理業務範圍拓展做了相應牌照準備。

此外，富途大象財富在期內新增基金組合功能。在現代投資組合理論基礎上，富途量化團隊構建了基於數學模型的基金組合，以投資一籃子基金，旨在追求更高的風險調整後收益。目前上線的基金組合中包括現金增強組合、TMT精選組合、醫療健康精選組合等。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官和技術委員會主席李華先生表示，根據公司的交易數據，富途7月的港股交易市佔率達到聯交所參與者組別A的2.4%下限，意味富途歷史性進入A組券商行列。

此外，富途在期內完成了3.14億美元的增發，本次發行獲得資本市場熱烈響應，吸引了眾多全球知名長線投資者和對沖基金踴躍認購，接獲多倍超額認購記錄。完成增發後大大擴充公司資本，為融資融券業務規模進一步拓展提供了資金支持。此次增發為富途客戶帶來立竿見影的效果，9月初農夫山泉IPO中，富途為客戶提供了近300億港元的融資額度，創下富途孖展新高記錄。

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