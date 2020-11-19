滙豐保險披露人事任命　加強服務個人及商業客戶

滙豐保險於周四(19日)宣布，在香港委任陳曦為首席健康保障業務總監，以及曾珮珊為首席分銷業務及客戶總監，以加強為個人及商業客戶提供健康保障服務的能力。

滙豐保險香港行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)表示，欣然歡迎陳曦及曾珮珊履行新職務，陳曦在制定健康生活方式與保障方面的往績斐然，加上曾珮珊對分銷及市場營銷渠道的深厚認識，定能繼續為客戶提供創新的保險方案。

首席健康保障業務總監陳曦將負責制定並執行滙豐保險增長及多元化策略，建立其在香港及澳門個人及企業健康保障方案領域的市場地位。

首席分銷業務及客戶總監曾珮珊將負責推動港澳地區所有渠道，以及業務夥伴的人壽保險銷售及營銷活動，同時負責制定及落實保險中介人的覆蓋範圍、分銷模式及商品化策略。

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