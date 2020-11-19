莎莎：店舖續租更審慎　料港聖誕銷售不俗

郭表示，上半財年(截至9月底止半年)香港市場續租店舖平均減租幅度為約30至40%；遊客區減幅更達50%。惟因當時估計香港最遲12月可通關，故續租店舖較為積極。

郭相信，香港市場在下半財年會繼續關店，因為現時處於零遊客狀態，以往貢獻最大的遊客區店舖反成重災區，租金負荷太大，要積極關閉租金貴的遊客區店舖，方能平衡收入。他談及，香港的遊客區仍有12間舖需續租，住宅區則有7間。

以往為莎莎貢獻85%營業額的港澳市場，截至9月底半年營業額按年縮減70.4%至8.56億元，貢獻佔比縮至66.6%。

談及集團轉賣抗疫產品，他笑言，當然想賣更多化妝品及香水，但「依家情形唔到我哋唔做(抗疫產品生意)」，又指抗疫產品佔莎莎近12%的生意額。他相信，未來數月市民都仍要戴口罩，短期內仍有市場，近期有顏色、花紋等時裝元素的口罩銷情不俗，旗下店舖亦已推出聖誕元素的口罩。

傳統銷售旺季將至，郭相信香港聖誕節氣氛不俗，因為「大家悶咗咁耐，都會願意外出消費」。他又相信，香港市場在下半財年會錄正增長，但增幅相對其他市場為少。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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