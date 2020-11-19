莎莎：相信最差情況已過　內地市場具備擴張條件

他指，澳門市場在通關後的復甦速度比預期慢，生意仍較今年最低位增長近1倍，相信接下來的聖誕及新年能追回更多生意，亦料當地賭場會做更多推廣吸引遊客，令生意持續改善。而倘澳門在12月能夠放寬旅遊團限制，則對生意幫助更大。

內地業務方面，他指，生意自第二季開始錄正增長，而市場已具備擴充店舖的條件，第二季新開的5間店舖表現理想，將重點在華南、華北地區及核心城市發展。他預計至本財年末，可在內地開設6至10間店舖。

另現時電子商貿業務佔莎莎營業額14.4%，他期望，即使往後港澳市場生意恢復增長，該業務的貢獻仍會保持在15%以上。

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