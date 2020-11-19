【全球救市】印尼及菲律賓意外減息　抵禦疫情衝擊

外國傳媒報道，印尼與菲律賓周四(19日)一同減息至歷史新低，超市場預期，因這兩國的央行認為，全球疫情依然嚴峻，須加強寬鬆力度。

印尼央行減息0.25厘，至3.75厘的歷史低點，為7月以來首度減息，力圖擺脫逾20年以來首次衰退。央行表示，印尼第4季經濟可望增長，而且隨着美國總統大選塵埃落定，以及新冠疫苗傳出捷報，也降低市場不確定性。印尼央行今年以來合共減息1.25厘。

菲律賓央行也減息0.25厘，至2厘的歷史新低，原因是在全球疫情翻發須進一步擴大寬鬆，以支撐疲弱經濟。

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