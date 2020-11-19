【全球攬炒】南韓家庭收入減　加劇貧富懸殊

外國傳媒報道，受疫情影響，南韓整體家庭勞動收入減幅創有統計以來最高。

今年第三季家庭平均收入達530.5萬韓圜(約3.7億港元)，按年增長1.6%。不過，家庭收入增加主要是因領取僱傭穩定資金和兒童照顧補貼等政府支援金所致，第三季度實際家庭勞動收入和事業收入分別按年減少1.1%和1%，連續兩季下滑，尤其是新冠疫情導致工作職位減少下，勞動收入創2003年有統計以來最大減幅。

低收入群體收入減少現象更嚴重。收入處於下游20%的第1階梯家庭勞動收入按年減少10%以上，事業收入也減少8%。相反，收入處於上游20%的家庭勞動收入僅減少0.6%，事業收入則增加5%以上。

此外，受政府發放災難支援金影響而在今年第二季反彈的家庭支出在第三季減少2.2%，意味消費支出佔可支配收入比重的平均消費傾向為69.1%，創有統計以來最低。

政府表示，高度重視低收入群體收入減少問題，將通過「韓版新政」等政策致力於創造工作職位。

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