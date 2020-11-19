內地5.6億人完全沒有存款　人均負債13萬人幣

內地媒體報道，內地有5.6億人在銀行沒有存款，且近十幾年以來負債不斷增加，居民總負債超過200萬億元人民幣，人均負債金額達13萬元人民幣。

報道指出，中國民眾的儲蓄下降主要有4大原因。第一，工資上漲速度趕不上物價上漲，民眾不僅存錢能力降低了，而且還背了很多債務。在物價上漲的情況下，很多家庭收入開支正好相抵，沒有多餘的錢存銀行，有的購買商品還分期付款消費，負債率上升也不奇怪。

第二，自從中國房地產市場化之後，樓價就如脫疆野馬，20年間上漲十幾倍甚至幾十倍。民眾為了買樓，不得不從銀行領錢付首期，導致儲蓄率降低。而由於樓價過高，95%以上的人不可能一口氣買下來，只能向銀行貸款20至30年，因此自2015年之後，居民因為要買樓，向銀行貸款，負債率也急劇上升。

第三，很多居民除了買樓外，還要買車，儘管買車僅需花10幾、20萬元人民幣，與樓價相比不算太高，但車貸要在2年內分24個月償還，對於普通家庭來說壓力也很大。事實上，除了分期貸款買車之外，車輛每年保養、維護等各種費用，也是一大筆開支。對工薪階層來說，自然很難存錢。

第四，中國負債率攀升還與年輕人的消費觀提升有關。資料顯示，1990年後(90後)出生的群體，人均負債12.7萬元人民幣，要用18個月收入還清。同時，這群負債的90後，每4個人就有1人使用螞蟻集團的小額信貸機制花唄，每3人買手機就有2人喜歡使用分期付款，顯示90後年輕人群體消費觀念更趨向於歐美國家，更喜歡享受人生，追求生活品質。

此外，中國的借款管道愈來愈多，實體有小額貸款公司、抵押貸款公司，網絡有花唄、京東白條，以及銀行信用卡，都可以透支消費。

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