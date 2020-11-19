新盤動向：灣仔EIGHT STAR STREET已上載樓書
2020年11月19日 18:08
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EIGHT STAR STREET 2樓C單位實用面積555方呎，連面積192方呎平台。（電腦模擬圖）
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET已上載樓書，該公司住宅業務董事杜偉業表示，將以招標形式推售項目首批單位。該盤樓高24層，提供37個單位，間隔由一房至三房戶，並設特色單位。
當中，兩房戶佔16個最多，面積由469至579方呎。一房單位面積437方呎，而三房面積913方呎。至於特色單位包括平台單位面積431至913方呎，數量達8伙，而複式連天台單位面積980至1,198方呎，提供2伙。項目預計將於2022年落成。
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