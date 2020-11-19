新盤動向：灣仔EIGHT STAR STREET已上載樓書

當中，兩房戶佔16個最多，面積由469至579方呎。一房單位面積437方呎，而三房面積913方呎。至於特色單位包括平台單位面積431至913方呎，數量達8伙，而複式連天台單位面積980至1,198方呎，提供2伙。項目預計將於2022年落成。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020