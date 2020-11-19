今年黑色聖誕？市場看淡歐洲實體零售市道

外國傳媒報道，歐洲各國政府整個11月到12月初實施封鎖措施，並希望能夠為季節性慶祝活動開放其經濟。然而，雖然數據顯示，聖誕節通常會提振零售和餐旅業，但尚不能確定是否確實對整體經濟產生了多大好處。

事實上，今年問題變得更加緊迫，因為過早重新開放有可能引發第三波新冠疫情，對公共衞生、經濟增長和就業造成嚴重後果。

有會計師行去年發表調查顯示，在聖誕節上花錢最多的首5個歐洲國家分別是英國(人均639歐元)、西班牙(554歐元)、意大利(549歐元)、德國(488歐元)和葡萄牙(387歐元)。這樣的消費水平給零售業帶來了一次過的刺激，例如在英國，12月的銷售額通常佔到全年銷售額的12%左右。

儘管如此，11月下旬所謂的「黑色星期五」購物節在歐洲的流行，讓聖誕節前的最後衝刺變得不那麼重要了。再者，網上購物的增長使得一些實體店沒那麼必要開門營業。因此，德國零售業協會(HDE)預計，受網絡銷售、食品、家具和五金製品銷售的推動，今年11月和12月的銷售額將比2019年增長1.2%。

瑞銀財富管理的首席分析師Paul Donovan指出，消費模式也在發生變化，像是如果沒有把錢花在聖誕節聚會的酒水飲料，或許會改成購買新家具之類的。

不過，無論如何，對於側重實體銷售及餐飲行業而言，今年無疑是「黑色聖誕」。

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