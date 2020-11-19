全球疫情嚴峻！人民幣連升4日後回落

反映內地市場的在岸人民幣結束4日連升，收報6.5851兌每美元，較上日大跌426點子；反映國際市場的離岸人民幣於亞洲時段收報6.5794。華僑永亨銀行經濟師李若凡解釋，全球疫情嚴峻帶動市場避險情緒再度升溫，拖累人民幣回落，預計短期內人民幣或繼續在6.5水平遇阻。

雖然人民幣短期回落，但市場對其走勢仍然保持樂觀，其中東方匯理指，中國央行仍然容許人民幣跟隨市場供求而變化，升值與中國強勁的基本面相對，其中出口強勁為重要因素。

國際評級機構惠譽表示，人民幣具長期潛力，惟短期內難以挑戰現有主流貨幣。由於中國經濟規模巨大及於全球貿易中佔主導份額等因素，使之有潛力成為主要國際貨幣之一，惟中國資本管制普遍存在、政府債券流動性有限，以及地緣政治挑戰等，人民幣國際化的進程仍將面臨重大障礙。

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