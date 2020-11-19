特朗普攬炒機會？若聖誕後停發補助　美1200萬失業者受累

2020年11月19日 18:53
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    特朗普（Getty Images圖片）
    外國傳媒報道，美國國會之前通過的失業補助計劃將於12月26日到期，總部位於紐約的世紀基金會(The Century Foundation)估計，當補助到期後，將有近1,200萬名勞工恐陷困。
    世紀基金會表示：「今年秋季就已經有數以百萬計的勞工失去國家失業救濟金，停止補助恐讓經濟陷入困境。」
    更重要的是，在明年1月新國會開議前，沒有甚麼理由相信兩黨就救市計劃談判會取得進展。
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