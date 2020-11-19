內地發歐元債獲超購4.5倍　歐洲投資者比例達72%

中國財政部連續第二年發行歐元計價的主權債券，發行規模維持40億歐元，續受國際投資者熱捧，總認購額高達4.5倍，涉資180億歐元。其中5年期的發行收益率為負0.152厘，為截至目前內地境外主權債券發行的最低收益率。

這批5、10及15年歐元債發行規模分別為7.5億、20億及12.5億歐元，10及15年期的發行收益率為0.318厘及0.664厘。到期收益率愈低，可顯示債券通過資本增值包括債券價格來獲取收益，與票面息率不同，債券的到期收益率會隨時間及債價而改變。

從簿記情況看，國際投資者認購踴躍。投資者群體更涵蓋央行、主權基金、超主權類及養老金、資管和銀行等。歐洲投資者最終投資比例高達72%，體現出國際資本市場投資者對內地經濟穩中向好的信心。

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