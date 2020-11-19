美元地位受挑戰？全球10月國際支付份額最高貨幣係...

美元在全球貨幣的地位受挑戰？據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)資料，歐元10月份國際支付份額按月升1.53個百分點至37.82%，自2013年2月以來首次超越美元，在國際支付排名中躍升至首位；反觀美元10月份國際支付份額按月降0.81個百分點至37.64%，美元的國際支付排名也因此降一級至第2位。另方面，滙豐有評論提出，長遠人民幣應納入為一線貨幣行列。

事實上，美匯指數自3月份高位迄今累跌逾10%，反映貿易亂局、大流行引致的衰退和政治衝突對美元的影響；歐元則自3月低位迄今累漲近11%。

不過，美元仍是首要融資貨幣。國際清算銀行(BIS)7月份報告顯示，約85%外匯交易涉及美元、有61%官方外儲為美元，同時約半國際貿易以美元計價。

其他貨幣方面，10月份人民幣國際支付份額按月降0.31個百分點至1.66%，為4月份以來最低，國際支付排名由前一個月的第5位降至第6位。回顧2010年10月，即SWIFT開始以此方法追蹤貨幣時，人民幣國際支付排名第35位，到2014年進身6大國際支付貨幣之一，自此國際支付份額平均略低於2%。

滙豐外匯研究全球主管梅克爾認為，隨着中國開放資本市場，作為當今全球交易最活躍貨幣之一的人民幣，應被納入一線貨幣行列，因為傳統的十國集團(G10)貨幣標籤，是「既過時又具誤導性」。

梅克爾指，人民幣交易量是全球十大之一，對其他貨幣走勢的影響亦愈來愈大，若對人民幣缺乏關注，就無法了解大局。對於有人可能質疑人民幣不夠浮動，他稱不敢苟同，因為這忽視了人民幣近年逐漸變得更加由市場主導。

事實上，摩根大通對人民幣長期表現甚為樂觀，認為其有望成為未來10年升值最多的貨幣之一，該行全球市場策略師Gabriela Santosa解釋，中國經濟復甦、中美貿易關係有望改善，且流入中國資產的資金持續增加，均將帶動人民幣升值。

國際評級機構惠譽指，人民幣近年深受國際使用，惟形容其「起點很低」，儘管人民幣具長期潛力，短期內仍難以挑戰現有主流貨幣地位，因中國仍存有資本管制、政府債券流動性有限、以及面對地緣政治挑戰等。

人民幣中間價於周四續創近兩年半新高，上調109點子，至6.5484兌每美元，惟未能帶動在岸人民幣上揚，收市更跌426點子。

在岸人民幣結束4日連升，收報6.5851，幾乎以全日最低位收市；離岸人民幣於亞洲時段則收報6.5794，亦較上日大跌逾400點子。

【SWIFT各貨幣10月份國際支付份額】

歐元37.82%；美元37.64%；英鎊6.92%；日圓3.59%；加元1.74%；人民幣1.66%；港元1.34%；澳元1.29%；泰銖0.9%；瑞郎0.78%。

【全球債務年底恐佔GDP達365%】

講到貨幣，全球債務問題將直接拖累貨幣未來前景！為應對世紀疫症，各地政府及企業紛紛大規模舉債，形成「債務海嘯」。國際金融協會(IIF)數字顯示，今年首9個月，全球企業及政府債務增加近15萬億美元(約117萬億港元)，料今年底將升至277萬億美元，佔全球國內生產總值(GDP)比率達365%，遠高於2019年底的320%。

IIF預測，若按過去15年的借貸速度增長，全球債務在2030年底將升至逾360萬億美元。該協會警告，全球債台高築下，未來勢難在不嚴重影響經濟活動的情況下削減借貸。

此外，IIF提到，債務負擔增加的情況在新興市場國家尤其嚴重，今年以來，負債比率已跳升25個百分點至250%。其中，非洲贊比亞本周成為今年第6個債務違約或重組的國家，預期隨着抗疫開支增加，將出現更多違約事件。

為此，二十國集團(G20)已推出計劃，迄今容許全球46個最貧窮國家今年延期償債50億美元，國際貨幣基金組織（IMF）亦擬向貧窮國家額外發放資金。

不過，有分析認為需要採取更多行動，才可避免大型發展中國家財政危機風險升溫。摩根大通新興市場研究主管Luis Oganes指出，債務過多將導致殭屍銀行和企業出現，阻礙經濟增長。他又表示，倘新興市場國家尋求債務貨幣化(Monetise)，購入本身債務，將使通脹風險上升，但如果容許債務繼續攀升，則可能出現通縮。

IIF估計，由現時到明年底前，新興市場貸款者需償還約7萬億美元債務，當中約15%為美元債，令這些貸款人面臨匯率風險。

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