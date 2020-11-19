【深度解構】中資擴大在港規模掌握經濟　衣食住行皆涉獵

即使去年的社會動亂及今年初持續至今的新冠肺炎疫情合力把香港經濟推入寒冬，本港重要支柱金融業今年卻因為中資股紛紛來港上市而持續暢旺，日本傳媒報道，港股今年新上市的股份多達98%是中資企業，比例史無前例地高，中資金融機構乘勢擴大在港規模，中資掌握香港經濟的程度與日俱增。

該報道指，2015年以來，日資及美資背景的香港寫字樓數量幾乎原地踏步，中資卻大增2/3。踏入今年，日資投行野村及澳洲券商麥格理先後縮減香港寫字樓規模，中資的民生銀行、招商國際證券和通海證券卻反其道而行，理由是中資金融機構憧憬中港人員通關回復正常後商機更多。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，中資企業在香港經濟的「戲份」勢愈來愈重，其投資可能會從金融和地產擴大至更多「衣食住行」領域，除了接觸更多國際客戶外，還能創造職位，協助中央化解香港社會問題。不過，就算外資未必會因為《港區國安法》大舉撤出香港、本港還有低稅率和資金自由進出的優勢，若內地進一步開放，而香港跟內地其他金融重鎮愈來愈似，或許真的不再需要投資香港。

【企業申私有化較去年飆逾倍】

一場疫情令金融市場重新冼牌，新經濟股被投資者追捧，傳統舊經濟股被冷落，估值嚴重低水，繼而加速大股東將公司進行私有化，故今年正式獲提私有化並披露作價的上市公司數量，就較去年多出逾倍，當中不少為港資企業。專家普遍認為，愈來愈多港資企業私有化，香港公司在資本市場的話語權變弱。

宏高證券投資經理梁杰文認為，過往私有化成功例子不少，於本港退市後若能夠重新在其他股市上市，估值或有望調高，的確「大股東有數得計」，股值低殘的股份「留在香港無意思」。

資深投資銀行家溫天納亦認為，市場偏好新經濟股份及醫療板塊，面對資金厚此薄彼，傳統行業為主的港企自然會選擇私有化。他指，港資在資本市場的話語權肯定變弱，港股市場長遠而言會變成以中資企業為主的集資平台。

【中資今年加緊滲透香港經濟概況】

●中資企業佔今年香港新股上市比重達到98%的新高

●阿里、小米及美團相繼以頗大權重進身恒指，排走老牌港資藍籌太古及信置，中資於恒指權重突破六成

●據報國際投行新入職者中的港人佔比降至兩成，甚至有中資證券公司不願聘用或晉升港人員工

●港資上市公司今年私有化活動比過去兩年顯著活躍，以會德豐和利豐較為矚目

●新創建先後將新渡輪部分股權、以及城巴及新巴全部股權，賣給有中資背景的買家

●內地「體育王子」李寧的非凡中國入主老牌港資服裝品牌堡獅龍

●中國平安趁香港英資企業代表滙控股價低殘時，進一步增持

●中國石油去年底在港投得的5座油站今年陸續啟用，總數大增一半

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