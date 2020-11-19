【悲情樓市】市區豪宅頻錄蝕讓　銅鑼灣地舖呎租高位瀉60%

市區豪宅頻現蝕讓，何文田近日更連錄損手個案。其中，加多利峯兩房單位減價逾兩成售出，原業主持貨4年帳面虧損約151萬港元，同區勝利道1號亦有單位8年貶值約1.3%。

市場消息指出，上述加多利峯高層C室，實用面積533方呎，早前叫價約1,300萬元，累減302萬元，以998萬元易手，呎價18,724元。據了解，原業主2016年買入價約1,149萬元，至今貶值約13%。

同區另一宗蝕讓為勝利道1號低層A室，實用面積556方呎，同屬兩房間隔，成交價890萬元，呎價16,007元。原業主於2012年以約902萬元購入單位，是次轉售帳面損手約12萬元。

此外，北角維峯亦出現明賺實蝕買賣，世紀21北山梁淑儀稱，該盤中層B室，實用面積280方呎，一房間隔，以約688萬元售出，呎價24,571元。原業主於2013年11月以677萬元入市，持貨7年帳面僅獲利11萬元，料可能蝕使費離場。

近日銀主盤成交有增加趨勢，消息指出，鴨脷洲深灣軒3座低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，單位曾先後多次承做按揭或貸款，市傳以約1,000萬元售出，呎價19,569元。據了解，上址2007年買入價約339萬元，至今升值661萬元或約1.9倍。單位網上初步估價約942萬元，是次成交高估價約6.2%。

【銅鑼灣地舖呎租低高峰期60%】

大型連鎖店撤出核心購物區，令該區吉舖大增，租金亦明顯下跌。市場消息指，銅鑼灣啟超道一個地舖以逾40萬元租予時裝店，呎租僅逾570元，較高峰期低約60%。

上述地舖為該街道雙號地下A舖，面積約700方呎，早於2013年舖市高峰期，該舖連同貼鄰B舖，面積共約1,500方呎，曾獲本地連鎖珠寶金行租用，月租金曾高達230萬元，呎租逾1,500元。但近年市況逆轉，其後由外國內衣店以每月約95萬元承租，呎租逾600元，該舖已交吉一段時間，現時拆細為兩個，其中剛租出的A舖呎租，較對上舊租再低約10%。

月前同街雙號地舖連1至4樓，面積共約7,500方呎，亦獲本地大型化妝品店以每月約60萬元租用，較原先珠寶店舊租約100萬元，低約40%。

另方面，民生區舖位放盤亦劈價。中原(工商舖)鮑昌華表示，獨家代理放售土瓜灣木廠街1C號地下連閣樓，其中地舖面積約623方呎，閣樓約451方呎，業主原先叫價約6,800萬元。直到今年10月業主見投資氣氛趨旺，有意換貨重整投資組合，故決定減價約29%或2,000萬元，以約4,800萬元放售，平均呎價約44,693元。該舖現由便利店租用，每月租金約10.8萬元，按此計算，租金回報率約2.7厘。

【九龍兩新盤料下周對撼】

五礦地產香港總部營運總監羅耀榮表示，蔚藍東岸首批單位實用面積由271至798方呎，間隔開放式至三房，開放式戶入場費由489.53萬元起。扣除最高20%折扣後，最低呎價15,964元起。當中包括14伙開放式單位，一房及兩房戶分別有56及55伙，至於三房單位則有13個。

該公司營銷及市務總監方俊稱，是次開價較同區現樓物業做價低約30%，屬「震撼開心價」。項目周四起開放示範單位及收票。資料顯示，同區對上一個新盤於去年3月首推66伙，折實平均呎價17,578元。

中原陳永傑指，該盤開價低市價15至20%，料首批可沽清，同區二手市料被凍結。他期望施政報告可落實撤辣，放寬按揭保險樓價上限至1,500萬元。美聯布少明亦稱，該盤認購反應踴躍，投資者比例料達四成。

現樓項目亦加入搶客。新地副董事總經理雷霆指出，匯壐III昨公布價單第5號，盡推217伙，即日接受購樓意向登記。新地代理總經理陳漢麟補充，是次推出高座開放式至三房全數單位，實用面積279至1,047方呎，折實平均呎價28,090元，買家最高享20%折扣，另有匯璽Fans 2020優惠。入場價單位為6座6樓C室開放式戶，折實售價680.96萬元。整批單位折實呎價由24,063至31,943元，最高折實售價3,344.4萬元。

【3工廈活化申請有望過關】

政府重啟工廈活化措施反應理想，城市規劃委員會周五(20日)審議3項同類申請，規劃署均不予反對，有望獲得通過。其中第一集團長沙灣兩幢工廈重建較具規模，料提供共約30.14萬方呎樓面。

該公司早前就上述兩幢工廈，先後要求放寬興建密度，兩廈為長沙灣道916至922號，以及毗鄰924至946號項目，均計劃重建為27層高全新工廈，總樓面分別12.92萬及17.22萬方呎。兩個地盤將一併發展，規劃署認為有關停車設施、上落貨空間的設計等符合要求，不予反對。

至於觀塘大業街1號禧年大廈，早前亦申重建為36層高酒店，提供160間客房，總樓面約8.3萬方呎，該申請亦有望過關。

此外，亦有住宅規劃申請於明日審議。許世勳家族於2018年就一幅位於上水客家圍以南的「綜合發展區」用地，提出興建676個住宅單位，規劃署當時並不反對，惟由於申請人離世，該地盤由許晉亨在去年原裝重提申請，規劃署原則上不反對。

上述地盤鄰近香港哥爾夫球會，計劃以3倍地積比率，興建7幢17至23層高分層住宅，總樓面約96.4萬方呎，料容納1,893人。資料顯示，該地盤較早前亦曾提出以3.6倍地積比率，興建816個單位，但在2017年被否決。相比下，新方案伙數減少140伙。

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