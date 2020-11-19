樓價UPDATES：東涌屋苑交投大增　全靠...

東涌為近期劈價重災區，帶動個別屋苑交投大增，本月東堤灣畔已錄8宗成交，較上月全月已大幅多出1倍，惟平均實用呎價則回落約4%至12,304港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區縉城峰2座高層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，原叫價1,250萬元，放售約4個月，減至1,200萬元連租約易手，實用呎價26,144元。

●鰂魚涌居屋康山花園4座高層A室，實用面積484方呎，兩房間隔，原叫價700萬元，累減80萬元或約11.4%，未補價第二市場成交價620萬元，實用呎價12,810元。

●筲箕灣遠晴高層C室，實用面積276方呎，一房間隔，開價約650萬元，議價後以約620萬元成交，實用呎價22,464元。

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九龍區

●鑽石山居屋龍蟠苑C座高層11室，實用面積426方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，放盤1個半月，減價70萬元或10.3%，已補價自由市場成交價610萬元，實用呎價14,319元。

●西南九龍匯璽項目本月暫錄約40宗租務成交，其中匯璽III第8座高層G室，實用面積354方呎，一房間隔，每月叫租約1.85萬元，放租2個月減租約1,000元，以1.75萬元租出，實用呎租49.4元。

●將軍澳峻瀅II第1座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，叫價780萬元，累減40萬元，以740萬元易手，實用呎價14,481元。

●九龍灣德福花園E座中層2室，實用面積538方呎，兩房間隔，減價20萬元，以738萬元成交，減幅約2.6%，實用呎價13,717元。

●紅磡黃埔花園12期7座中高層A室，實用面積797方呎，三房連套房間隔，放售僅1星期，略減20萬元即以1,190萬成交，實用呎價14,931元。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰6座中層B室，實用面積1,856方呎，四房連雙套房間隔，成交價2,335萬元，實用呎價12,581元。

●元朗朗晴居2座低層B室，實用面積744方呎，三房連套房間隔，叫價725萬元，減價至718萬元成交，實用呎價9,651元。

●東涌東堤灣畔本月暫錄8宗成交，已較上月全月多出1倍，其中5座中層B室，實用面積759方呎，三房連套房間隔，以858萬元沽出，實用呎價11,304元。

●青衣藍澄灣6座高層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，以710萬元放盤，減價20萬元或約2.8%，成交價690萬元，實用呎價15,299元。

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