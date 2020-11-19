全球經貿戰：呢個國家不太想拜登上台？

外國傳媒報道，越南官方仍未正式向美國候任總統拜登發出祝賀，面對媒體追問，越南外交部周四(19日)也未正面回應。

回看美國總統大選於越南時間11月4日上午開票，美國主流媒體於11月7日深夜宣布拜登獲得過半數選舉人票後，拜登自行宣布當選美國總統，多國政要隨後紛紛祝賀，而越南至今毫無動靜。

事實上，越南雖然是貿易戰贏家，但前景亦有陰霾，就是一旦拜登取消特朗普的關稅政策，則製造業遷入越南的速度可能會放緩，直接影響經濟景氣。

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