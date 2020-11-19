周末開會！G20警告全球經濟復甦面臨重大下行風險

外國傳媒報道，全球最富裕國家告誡，在疫情引發經濟衰退之後，經濟復甦脫離正軌的風險依然重大。

多國為了遏制疫情而實施的新限制衝擊了經濟活動，迫使各國政府和中央銀行再次加大刺激力度。雖然限制沒有第一輪疫情期間那麼嚴苛，但是卻增加了一些國家再次陷入衰退的機率。

根據外媒獲得的20國集團(G20)公報草案顯示，經濟復甦不均衡、高度不確定，且面臨重大的下行風險，包括一些經濟體疫情重新爆發所帶來的風險。

G20領導人將於本周參加沙特阿拉伯主持的虛擬會議，進行討論後，最終的公報措辭仍可能會做調整。

該文件還暗示，只要企業和工人仍舊面臨威脅，各國政府就不打算撤回經濟支持措施。

G20說：「我們決心只要有必要，就會持續使用一切可用的政策工具，保障人們的生活、就業和收入，支持全球經濟復甦並增強金融體系的韌性。」

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020