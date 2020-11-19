疫苗又有好消息！阿斯利康和牛津合研配方99%有效

外國傳媒報道，繼輝瑞和Moderna新冠疫苗傳出好消息後，周四(19日)阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗99%受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

該研究對560名受試的健康成人進行受測，分別有56至69歲中高齡組、70歲以上高齡組，以及18至55歲的青壯年齡組，皆有相似的免疫反應，有99%產生中和抗體反應，疫苗導致的副作用輕微，特別是對老年人發展出較好的免疫能力。

然而，第3期試驗研究仍在進行中，候選疫苗在預防新冠病毒的有效性尚無更新數據。

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