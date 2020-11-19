內地加強反壟斷　涉及17個政府部門

中國反壟斷制度更進一步！中國國務院辦公室正式發函，同意建立由內地市場監管總局牽頭的反不正當競爭聯席會議制度，共涉及17個部門，包括人民銀行、中國銀保監會、中國證監會，明確加強對反不正當競爭工作的宏觀指導；研究並推進實施反不正當競爭工作的重大政策、措施；協調解決全國反不正當競爭工作中的重大問題。

為預防及制止平台經濟領域壟斷行為，在內地「雙十一」消費節前夕，市場監管總局上周二起草相關反壟斷指南的徵求意見稿。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020