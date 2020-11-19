內地加強反壟斷 涉及17個政府部門
2020年11月19日 22:36
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（中新社圖片）
中國反壟斷制度更進一步！中國國務院辦公室正式發函，同意建立由內地市場監管總局牽頭的反不正當競爭聯席會議制度，共涉及17個部門，包括人民銀行、中國銀保監會、中國證監會，明確加強對反不正當競爭工作的宏觀指導；研究並推進實施反不正當競爭工作的重大政策、措施；協調解決全國反不正當競爭工作中的重大問題。
為預防及制止平台經濟領域壟斷行為，在內地「雙十一」消費節前夕，市場監管總局上周二起草相關反壟斷指南的徵求意見稿。
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