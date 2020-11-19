夜市UPDATES：IMF警告全球復甦或失動力　美股偏軟

市場再次聚焦疫情惡化，加上國際貨幣基金組織(IMF)警告，全球經濟復甦可能正在失去動力，風險非常高，美股早段續受壓，道指跌210點，至29,228點；納指跌34點，至11,767點；標指跌18點，至3,549點。港股夜期報26,375點，升26點，高水18點。

疫苗又有好消息！繼輝瑞和Moderna新冠疫苗傳出好消息後，周四(19日)阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗99%受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

然而，摩根大通資產管理全球市場策略員金貝爾表示，雖然疫苗開發的消息非常正面，但這需要數月甚至數季才能實現，短期而言，投資者還需要評估感染數字上升和經濟前景惡化的影響。

值得留意的是，美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter留言，說：「律師們今天(19日)在重要新聞發布會上提出了一條非常清晰和可行的勝利之路，在中午12時(香港時間周五(20日)凌晨1時)。」他又提到，這次選舉在喬治亞州幾乎零投票被否決。在過去的幾年中是接近4%，明顯不可能。

另據外媒獲得的20國集團(G20)公報草案顯示，經濟復甦不均衡、高度不確定，且面臨重大的下行風險，包括一些經濟體疫情重新爆發所帶來的風險。G20領導人將於本周參加沙特阿拉伯主持的虛擬會議，進行討論後，最終的公報措辭仍可能會做調整。

個股方面，梅西百貨(Macy's)第三季虧損9,100萬美元，按年盈轉虧，經調整後每股虧損19美仙，但較市場預期的虧損79美仙溫和，收入按年跌23%至39.9億美元，期內同店銷售大跌超過20%，雖然網上銷售增長，但未能抵銷實體店損失。Macy's股價早段挫7.4%至8.325美元。

晶片商英偉達(Nvidia)第三季經調整後每股盈利2.91美元，收入按年升57%至47.3億美元，分別優於市場預期的2.58美元和44.2億美元，期內數據中心晶片業務收入按年勁升逾倍至19億美元，遊戲業務收入升37%至23億美元。不過，與對上一季相比，數據中心晶片業務收入的增幅放慢至只有8%，Nvidia並警告該業務收入今季可能輕微下跌，股價早段跌0.4%至534.73美元。

Victoria's Secret母公司L Brands上季每股盈利1.13美元，優於預期的9美仙，旗下Bath & Baby Works和Victoria's Secret均錄得破紀錄增長，刺激L Brands股價早段漲15.4%至38.79美元。

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