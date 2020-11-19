阿里影業半年虧損1.6億人民幣　不派中期息

公司於業績公告內表示，2020年上半年，全球新冠肺炎疫情大流行為整個影視行業帶來了負面及持續性影響，電影院線停業、電影及電視劇製作停擺、線下電影內容消費需求急劇萎縮。

雖然自7月起各地院線通過播放復映影片先後開始營業，但基於各地疫情防控要求，影院上座率及賣品銷售均嚴格遵守規定。伴隨內地疫情穩定、上座率放寬及消費者線下觀影習慣的逐步恢復，公司參與投資及發行的影片於今年8月下旬起陸續登陸院線，但受電影市場的恢復程度、新片的供給以及不斷反覆的疫情影響，公司的互聯網宣發業務仍受到較大衝擊。

展望未來，公司將繼續開源節流，持續提高經營效率。

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